Рейнджерс увімкнув гімн Великої Британії попри заборону УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Перед матчем Рейнджерс - Наполі в Лізі чемпіонів (0:3) в Глазго під час хвилини мовчання для вшанування пам’яті королеви Єлизавети ІІ увімкнули гімн Великої Британії.

Про це повідомляє Daily Mail.

УЄФА заборонила Манчестер Сіті, Челсі та Рейнджерс виконувати гімн Великої Британії перед матчами ЛЧ цього тижня.

Проте Рейнджерс спочатку вшанували пам’ять хвилиною мовчання, а ближче до її завершення увімкнули гімн.

На трибунах були виключно місцеві фанати, які виконали гімн та розгорнули банер на честь королеви.