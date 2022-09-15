Динамо презентувало нову форму на сезон 2022/2023

Кияни представили три нові комплекти

Джерело - Чемпіон.

Динамо представило три комплекти ігрової форми киян на сезон 2022/2023.

Про це йдеться у пресслужбі киян.

Виробник форми - американська компанія New Balance.

Домашня форма представлена в біло-блакитних кольорах, включаючи круглий виріз, шеврон Динамо, прапор України, логотип New Balance та надпис FCDK на звороті.

Діагональна смуга - данина історії та традиціям клубу. Саме в формі з синьою смугою футболісти Динамо виграли свій перший титул чемпіона СРСР в 1961 році.

Виїзна форма виконана в синьо-блакитних кольорах. Натхненням при створенні домашньої та виїзної форми стали графіті, намальовані фанатами клубу в різних куточках Києва.

Третій комплект виконаний в національних кольорах та включає шеврон Динамо, прапор України та логотип New Balance. Це символізує єднання українців у їх прагненні до перемоги.

New Balance презентує нову форму ФК «Динамо» Київ сезону 2022/23 ⚪️🔵@newbalance сьогодні представляє домашній, виїзний та третій комплекти форми ФК «Динамо» Київ на сезон 2022/23.#FCDK #NewBalance pic.twitter.com/j0MCfPcia7 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 15, 2022

Продаж нової форми розпочнеться 16 вересня.