Динамо презентувало нову форму на сезон 2022/2023

Джерело - Чемпіон.
Динамо представило три комплекти ігрової форми киян на сезон 2022/2023.
Про це йдеться у пресслужбі киян.
Виробник форми - американська компанія New Balance.
Домашня форма представлена в біло-блакитних кольорах, включаючи круглий виріз, шеврон Динамо, прапор України, логотип New Balance та надпис FCDK на звороті.
Діагональна смуга - данина історії та традиціям клубу. Саме в формі з синьою смугою футболісти Динамо виграли свій перший титул чемпіона СРСР в 1961 році.
Виїзна форма виконана в синьо-блакитних кольорах. Натхненням при створенні домашньої та виїзної форми стали графіті, намальовані фанатами клубу в різних куточках Києва.
Третій комплект виконаний в національних кольорах та включає шеврон Динамо, прапор України та логотип New Balance. Це символізує єднання українців у їх прагненні до перемоги.
New Balance презентує нову форму ФК «Динамо» Київ сезону 2022/23 ⚪️🔵@newbalance сьогодні представляє домашній, виїзний та третій комплекти форми ФК «Динамо» Київ на сезон 2022/23.#FCDK #NewBalance pic.twitter.com/j0MCfPcia7— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 15, 2022
Продаж нової форми розпочнеться 16 вересня.