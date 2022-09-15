Дніпро-1 зіграє з Аполлоном, Башакшехір з Фіорентиною: розклад матчів Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15 вересня, відбудуться матчі 2 туру групового етапу Ліги конференцій.
Ліга конференцій 2022/23
2 тур, 15 вересня
19:45 АЗ Алкмар - Вадуц
19:45 Аполлон - Дніпро-1
19:45 Гент - Шемрок Роверс
19:45 Жальгіріс - Базель
19:45 Пюнік - Слован
19:45 Славія - Баллкані
19:45 ЧФР Клуж - Сівасспор
19:45 Юргорден - Молде
22:00 Башакшехір - Фіорентина
22:00 Кельн - Словацко
22:00 Лех - Аустрія
22:00 Партизан - Ніцца
22:00 РФС - Хартс
22:00 Сількеборг - Вест Гем
22:00 Стяуа - Андерлехт
22:00 Хапоель Беер-Шева - Вільярреал