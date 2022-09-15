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Дніпро-1 зіграє з Аполлоном, Башакшехір з Фіорентиною: розклад матчів Ліги конференцій

Сьогодні 09:30 277 0
Розклад матчів Ліги конференцій
Дніпро-1 зіграє з Аполлоном, Башакшехір з Фіорентиною: розклад матчів Ліги конференцій
#Ліга конференцій, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 вересня, відбудуться матчі 2 туру групового етапу Ліги конференцій.

Ліга конференцій 2022/23
2 тур, 15 вересня

19:45 АЗ Алкмар - Вадуц

19:45 Аполлон - Дніпро-1

19:45 Гент - Шемрок Роверс

19:45 Жальгіріс - Базель

19:45 Пюнік - Слован

19:45 Славія - Баллкані

19:45 ЧФР Клуж - Сівасспор

19:45 Юргорден - Молде

22:00 Башакшехір - Фіорентина

22:00 Кельн - Словацко

22:00 Лех - Аустрія

22:00 Партизан - Ніцца

22:00 РФС - Хартс

22:00 Сількеборг - Вест Гем

22:00 Стяуа - Андерлехт

22:00 Хапоель Беер-Шева - Вільярреал

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