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Мессі побив рекорд за кількістю клубів, яким забивав у ЛЧ

Сьогодні 08:49 503 0
Аргентинець відзначився у матчі з Маккабі Хайфою
Мессі побив рекорд за кількістю клубів, яким забивав у ЛЧ
#Ліга чемпіонів, #Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Маккабі Хайфа

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі відзначився голом у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Маккабі Хайфа (1:2).

Про це повідомляє Gracenote.

35-річний аргентинець зрівняв рахунок на 37-й хвилині.

Аргентинець став першим футболістом в історії, який забив 39 різним командам в цьому турнірі.

Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду забив 38 клубам, Карім Бензема з Реала - 34, Рауль (Реал) - 33, Роберт Левандовський (Баварія та Барселона) - 31.

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