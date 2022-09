Мессі побив рекорд за кількістю клубів, яким забивав у ЛЧ

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі відзначився голом у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Маккабі Хайфа (1:2).

Про це повідомляє Gracenote.

35-річний аргентинець зрівняв рахунок на 37-й хвилині.

Аргентинець став першим футболістом в історії, який забив 39 різним командам в цьому турнірі.

Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду забив 38 клубам, Карім Бензема з Реала - 34, Рауль (Реал) - 33, Роберт Левандовський (Баварія та Барселона) - 31.

