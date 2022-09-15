Мессі побив рекорд за кількістю клубів, яким забивав у ЛЧ

Джерело - Чемпіон.
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі відзначився голом у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Маккабі Хайфа (1:2).
Про це повідомляє Gracenote.
35-річний аргентинець зрівняв рахунок на 37-й хвилині.
Аргентинець став першим футболістом в історії, який забив 39 різним командам в цьому турнірі.
Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду забив 38 клубам, Карім Бензема з Реала - 34, Рауль (Реал) - 33, Роберт Левандовський (Баварія та Барселона) - 31.
🚨 - Lionel Messi has now scored a Champions League goal against a record 39 different teams— Gracenote Live (@GracenoteLive) September 14, 2022
39 - 🇦🇷Lionel Messi
38 - 🇵🇹Cristiano Ronaldo
34 - 🇫🇷Karim Benzema
33 - 🇪🇸Rául
31 - 🇵🇱Robert Lewandowski#MACPSG #UCL