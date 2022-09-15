Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15 вересня, відбудуться матчі 2 туру групового етапу Європи.
Ліга Європи 2022/23
2 тур, 15 вересня
19:45 Карабах - Нант
19:45 Мідтьюлланн - Лаціо
19:45 Монако - Ференцварош
19:45 Олімпіакос - Фрайбург
19:45 Реал Сосьєдад - Омонія
19:45 Трабзонспор - Црвена Звезда
Актуально: Динамо - АЕК Ларнака: онлайн-трансляція
19:45 Феєнорд - Штурм
19:45 Шериф - Манчестер Юнайтед
22:00 Бетіс - Лудогорець
22:00 Брага - Уніон Берлін
22:00 Буде-Глімт - Цюрих
22:00 Динамо Київ - АЕК Ларнака
22:00 Рома - ХІК
22:00 Рояль Уніон - Мальме