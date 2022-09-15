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Динамо прийме АЕК Ларнаку, МЮ зіграє з Шерифом: розклад матчів Ліги Європи

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Розклад матчів Ліги Європи
Динамо прийме АЕК Ларнаку, МЮ зіграє з Шерифом: розклад матчів Ліги Європи
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #АЕК Ларнака

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 вересня, відбудуться матчі 2 туру групового етапу Європи.

Ліга Європи 2022/23
2 тур, 15 вересня

19:45 Карабах - Нант

19:45 Мідтьюлланн - Лаціо

19:45 Монако - Ференцварош

19:45 Олімпіакос - Фрайбург

19:45 Реал Сосьєдад - Омонія

19:45 Трабзонспор - Црвена Звезда

  Актуально: Динамо - АЕК Ларнака: онлайн-трансляція

19:45 Феєнорд - Штурм

19:45 Шериф - Манчестер Юнайтед

22:00 Бетіс - Лудогорець

22:00 Брага - Уніон Берлін

22:00 Буде-Глімт - Цюрих

22:00 Динамо Київ - АЕК Ларнака

22:00 Рома - ХІК

22:00 Рояль Уніон - Мальме

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