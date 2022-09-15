Динамо - АЕК Ларнака 0:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Динамо мінімально поступається АЕКу з Ларнаки в 2 турі Ліги Європи.

90' Була навала від Динамо, але після декількох подач так і не відбулося удару в площину воріт.

90' Караваєв виконував подачу - захисники вибили м'яч в аут.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Ванат виконував діагональний пас на Караваєва, але той не зміг обробити м'яч і випустив його за межі поля.

87' Бєсєдін збив суперинка в центрі поля - штрафний для АЕКа.

85' Закидання в штрафний майданчик Динамо пішло, але Бойко вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

84' Заміна від Мірчі Луческу: замість Кабаєва на поле вийшов Ванат.

83' Голкіпер АЕКа Пірич отримав жовту картку за затримку часу.

82' Закидання пішло на Кабаєва, який підіграв собі рукою в чужому штрафному майданчику.

81' Лопеш відмахнувся від Сидочрука у верховій боротьбі, штрафний для киян.

79' Притискається АЕК до власних воріт, але атаки Динамо до гольових моментів поки не призводять.

77' Остання заміна від кіпрського клубу: автор голу Дьюрчо покинув клуб, замість нього вийшов Енглезу.

75' Сидорчук грубо зіграв у центрі поля і заробив жовту.

73' Ще дві заміни від гостей: замість Олатунджі та Понса гру продовжили Лопеш та Наум.

71' Дубінчак подавав з флангу - захисники АЕКу вибили м'яч подалі.

69' Буяльський у штрафному майданчику прострілював - воротар вистрибнув і вибив м'яч - захисники далі винесли снаряд за межі поля.

68' Дві зміни в складі Динамо: Шепелєв та Караваєв змінили Андрієвського та Кендзьору.

66' Сидочрук намагався у розріз віддати на Циганкова пас, але його перехопив оборонець гостей.

64' Подвійна заміна в складі АЕКа: замість Мамаса та Трічковскі на поле вийшли Оєр та Густаво.

62' По ногах заїхав Понс Кендзьорі, штрафний для киян і жовта для іспанського хавбека.

60' З кутового подавав Дьюрчо, Бойко невпевнено, але все ж вибив м'яч подалі від своїх воріт.

58' Циганков скидував на Кабаєва, який не зміг обробити м'яч і порушив правила.

57' Сирота наважився на дальній удар і дуже поруч з дев'яткою пройшов м'яч.

56' Циганков намагався віддати тонку передачу поміж декількох суперників, однак ніхто не пішов на м'яч.

54' У Динамо по перерві Артем Бєсєдін замінив Дениса Гармаша.

52' Кендзьора прострілював з флангу - від захисника м'яч пішов у аут.

50' У контратаку втікали кияни, але спочатку Циганков забарився з м'ячам, а потім Дубінчак помилився при спробі обіграти суперника.

49' Пішла подача з кутового - удар Сироти головою пішов трохи вище воріт.

48' Циганков прострілював на Буяльського, але захисники вибили м'яч на кутовий.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Динамо поступається АЕКу після перших 45 хвилин.

45' Циганков виконував подачу в штрафний мадйнчик, Дубінчак скидував під удар головою, але ніхто не відгукнувся на цю передачу.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Сидорчук з дуже дальньої дистанції наважився на удар - після відскоку від землі голкіпер забрав м'яч у руки.

43' Циганков пробивав і влучив у стінку - кутовий.

42' Гарсія завалив Буяльського біля своїх воріт - штрафний для киян і жовта для оборонця АЕКу.

41' Пішло закидання на Кабаєва - голкіпер вийшов з воріт і перехопив м'яч.

40' Альтман пробивав з по воротах - від Забарного м'яч пішов на кутовий.

39' Циганков після розіграшу з кутового прострілював, але удар Гармаша пройшовся повз ворота.

38' Кабаєва збили на фланзі - свисток суддя промовчав.

37' Закидання пішло на Буяльського, однак Віталій порушив правила у боротьбі із захисником.

35' Андрієвський збив Дьюрчо на фланзі - жовта для українського хавбека.

34' Пішла подача до штрафного майданчика Динамо, але удар Трічковського прийшовся у руки Бойку.

33' Олатунджі продовжив поєдинок.

31' На газоні опинився Олатунджі, медики надають допомогу нападнику АЕКа.

30' Гол скасовано! Дубінчак опинився в офсайді.

29' ГООООООЛ! Динамо зрівнює рахунок! Сидорчук перевів м'яч на Дубінчака, той знайшов у штрафному майданчику Буяльського, який в дотик пробив у дальній кут воріт.

26' Контролює Динамо м'яч, без особливого просування вперед.

24' Циганкова намагався віддати на Буяльського пас, Віталій опинився у положенні "поза грою".

22' Сидорчук отримав невеличке пошкодження в центрі поля, але продовжує гру капітан Динамо.

20' Андрієвський виконував подачу на дальню стійку, трохи Циганков не встиг до м'яча.

19' Андрієвський пробивав з дальньої дистанції, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

18' Пожежа у штрафному майданчику Динамо, Дубінчак врятував команду від пропущеного голу, винесши м'яч подалі від власних воріт.

16' Пішла подача з корнера, але кияни відбилися.

15' Дьюрчо по флангу проривався - Дубінчак встиг повернутися в захист і вибити м'яч на кутовий.

14' Намагався Сидорчук виконати закидання на Кендзьора, однак м'яч засильно пішов і вийшов за межі поля.

13' Контролює Динамо м'яч, але важко гравцям вийти з власної половини поля.

11' Дубінчак виконував подачу в штрафний майданчик, але ніхто з киян не дістався до м'яча.

9' Кендзьора між ніг влучив супернику, невеличка пауза в матчі.

8' Гол! Пропускає Динамо. Дьюрчо поклав м'яч у дев'ятку!

7' Забарний завалив Олатунджі перед штрафним майданчиком - небезпечний стандарт для АЕКа.

6' У центрі поля Сидорчук збив суперника, штрафний для номінальних гостей.

4' Кендзьора прострілював з правого флангу - воротар вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

3' Сидорчук наважився на дальній удар, але постріл був заблокований.

2' Циганков на фланзі обіграв суперника і той був вимушений збивати українського вінгера.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Андрієвський – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Гармаш

АЕК Ларнака: Піріч – Кіпрос, Мілічевіч, Томовіч, Гарсія – Момос, Понс – Альтман, Трічковскі, Дьюрчо – Олатунджі

Київське Динамо зіграє проти кіпрського АЕКа у другому турі групового етапу Ліги Європи.

Поєдинок відбудеться у четвер, 15 вересня, на стадіоні МКС Краковія у Кракові. Початок о 22:00 за київським часом.