Динамо - АЕК Ларнака 0:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

19' Андрієвський пробивав з дальньої дистанції, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

18' Пожежа у штрафному майданчику Динамо, Дубінчак врятував команду від пропущеного голу, винесши м'яч подалі від власних воріт.

16' Пішла подача з корнера, але кияни відбилися.

15' Дьюрчо по флангу проривався - Дубінчак встиг повернутися в захист і вибити м'яч на кутовий.

14' Намагався Сидорчук виконати закидання на Кендзьора, однак м'яч засильно пішов і вийшов за межі поля.

13' Контролює Динамо м'яч, але важко гравцям вийти з власної половини поля.

11' Дубінчак виконував подачу в штрафний майданчик, але ніхто з киян не дістався до м'яча.

9' Кендзьора між ніг влучив супернику, невеличка пауза в матчі.

8' Гол! Пропускає Динамо. Дьюрчо поклав м'яч у дев'ятку!

7' Забарний завалив Олатунджі перед штрафним майданчиком - небезпечний стандарт для АЕКа.

6' У центрі поля Сидорчук збив суперника, штрафний для номінальних гостей.

4' Кендзьора прострілював з правого флангу - воротар вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

3' Сидорчук наважився на дальній удар, але постріл був заблокований.

2' Циганков на фланзі обіграв суперника і той був вимушений збивати українського вінгера.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Андрієвський – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Гармаш

АЕК Ларнака: Піріч – Кіпрос, Мілічевіч, Томовіч, Гарсія – Момос, Понс – Альтман, Трічковскі, Дьюрчо – Олатунджі

Київське Динамо зіграє проти кіпрського АЕКа у другому турі групового етапу Ліги Європи.

Поєдинок відбудеться у четвер, 15 вересня, на стадіоні МКС Краковія у Кракові. Початок о 22:00 за київським часом.