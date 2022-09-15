Головне
Динамо - АЕК Ларнака 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:00 5583
Динамо - АЕК Ларнака - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи
Сьогодні 21:54 700
Дніпро-1 здобув дебютну перемогу в Лізі Конференцій
Сьогодні 21:39 551
Дніпро-1 за перший тайм забив три голи в ворота Апполона
Сьогодні 21:22 1818
Кабаєв та Андрієвський - у старті Динамо на матч з АЕКом
Сьогодні 20:51 370
Аполлон - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій
Сьогодні 19:44 2719
Аполлон - СК Дніпро-1: анонс і прогноз матчу Ліги конференцій
Сьогодні 17:00 730
Канело - Головкін 3: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 14:59 1691
Магучіх - у ТОП-10 в рейтингу найкращих легкоатлеток світу
Сьогодні 13:54 348
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 10:03 5753
Прямі трансляції

Динамо - АЕК Ларнака 0:1. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:00 5583 0
Динамо - АЕК Ларнака 0:1. ОНЛАЙН
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #АЕК Ларнака

Джерело - Чемпіон.

19' Андрієвський пробивав з дальньої дистанції, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

18' Пожежа у штрафному майданчику Динамо, Дубінчак врятував команду від пропущеного голу, винесши м'яч подалі від власних воріт.

16' Пішла подача з корнера, але кияни відбилися.

15' Дьюрчо по флангу проривався - Дубінчак встиг повернутися в захист і вибити м'яч на кутовий.

14' Намагався Сидорчук виконати закидання на Кендзьора, однак м'яч засильно пішов і вийшов за межі поля.

13' Контролює Динамо м'яч, але важко гравцям вийти з власної половини поля.

11' Дубінчак виконував подачу в штрафний майданчик, але ніхто з киян не дістався до м'яча.

9' Кендзьора між ніг влучив супернику, невеличка пауза в матчі.

8' Гол! Пропускає Динамо. Дьюрчо поклав м'яч у дев'ятку!

7' Забарний завалив Олатунджі перед штрафним майданчиком - небезпечний стандарт для АЕКа.

6' У центрі поля Сидорчук збив суперника, штрафний для номінальних гостей.

4' Кендзьора прострілював з правого флангу - воротар вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

3' Сидорчук наважився на дальній удар, але постріл був заблокований.

2' Циганков на фланзі обіграв суперника і той був вимушений збивати українського вінгера.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Андрієвський – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Гармаш

АЕК Ларнака: Піріч – Кіпрос, Мілічевіч, Томовіч, Гарсія – Момос, Понс – Альтман, Трічковскі, Дьюрчо – Олатунджі

Київське Динамо зіграє проти кіпрського АЕКа у другому турі групового етапу Ліги Європи.

Поєдинок відбудеться у четвер, 15 вересня, на стадіоні МКС Краковія у Кракові. Початок о 22:00 за київським часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - АЕК Ларнака: Де дивитися матч Ліги Європи Динамо - АЕК Ларнака: Де дивитися матч Ліги Європи 4042
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 5753
Україна випередила росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна випередила росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 26035 1
Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО 9526
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 17461
40-річний воротар відбив 2 пенальті в матчі Ліги чемпіонів між Рейнджерс та Наполі - ВІДЕО 40-річний воротар відбив 2 пенальті в матчі Ліги чемпіонів між Рейнджерс та Наполі - ВІДЕО 7969
Рекомендуємо
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 986
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 33003 2
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7821
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 26178
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 51370 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6419