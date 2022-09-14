Манчестер Сіті дотиснув Боруссію Д, Бенфіка переграла Ювентус. Результати 2 туру Ліги чемпіонів

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#Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів 2022/23
2 тур, 14 вересня

Копенгаген - Севілья 0:0

Маккабі Хайфа - ПСЖ 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 24 Чері, 1:1 - 37 Мессі, 1:2 - 69 Мбаппе, 1:3 - 88 Неймар

Манчестер Сіті - Боруссія Дортмунд 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Беллінгем, 1:1 - 80 Стоунс, 2:1 - 84 Голанд

Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 80 Вальверде, 2:0 - 90+1 Асенсіо

Рейнджерс - Наполі 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 68 Політано (пен), 0:2 - 85 Распадорі, 0:3 - 90+1 Ндомбеле

Челсі - Зальцубург 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Стерлінг, 1:1 - 75 Окафор

Ювентус - Бенфіка 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Мілік, 1:1 - 43 Маріу, 1:2 - 55 Нерес

Раніше Шахтар зіграв внічию з Селтіком.

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