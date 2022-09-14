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Будинок Мюллера пограбували під час матчу Баварія – Барселона

Вчора 21:25 234 0
Мюллер стрімко залишив Альянц Арену, як тільки він дізнався про цей інцидент.
Будинок Мюллера пограбували під час матчу Баварія – Барселона
Фото - gettyimages
#Баварія, #Томас Мюллер

Джерело - isport.ua.

Баварія обіграла Барселону з рахунком 2:0 у матчі 2 туру Ліги чемпіонів.

Про це повдіомляє Bleacher Report із посиланням на Bild.

Під час поєдинку було пограбовано будинок Томаса Мюллера. Повідомляється, що грабіжники винесли з дому футболіста готівку, коштовності та інші цінні речі на загальну суму близько 500 тис доларів.

За заявами поліції, слідів злодіїв досі немає, а розслідування вже триває.

Капітан Баварії, якому в день матчу виповнилося 33 роки, дізнався про інцидент невдовзі після фінального свистка і одразу вирушив додому. Це також пояснює, чому Мюллер не давав післяматчевого інтерв'ю.

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