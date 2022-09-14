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Хацкевич: Не смішно, якщо у Динамо п'ятий рік в атаці Гармаш

Сьогодні 18:25 282 0
Олександр Хацкевич прокоментував наступний матч Динамо проти АЕКа
Хацкевич: Не смішно, якщо у Динамо п'ятий рік в атаці Гармаш
#Денис Гармаш, #Динамо Київ, #Олександр Хацкевич

Джерело - fanday.net.

У Динамо проблеми в атаці перед матчем  2-го туру групового етапу Ліги Європи проти АЕК Ларнака.

Про це розповів екстренер киян Олександр Хацкевич.

"Якщо Денис Гармаш в атаці п'ятий рік, то це насправді вже не смішно. Якщо ми подивимося на останні ігри, в яких Динамо забивало, то там брали участь в атаці два футболісти. Все вирішувала індивідуальна майстерність Буяльського та завершення Циганковим.

Тому тактика має бути такою – доставити м'яч цим двом футболістам.

Потрібно зіграти всім разом, бо зараз для Динамо найголовніше – результат. Потрібно виходити на поле не за компанію, а віддаватися на всі 100. Ці фрази про "форсування підготовки" говорять для обивателів. Команда рівня Динамо має показувати клас: і за грою, і за результатом.

Так, тяжко, п'ять ігор поспіль програли. Але матч з ФК Львів показав, що коли надійно грають в обороні, то в атаці з'являються моменти, які треба реалізовувати. Але без забивного форварда це важко долати. Дві-три людини не можуть тягнути, вся команда має працювати на результат", - вважає Хацкевич.

Матч відбудеться 15 вересня, початок о 22:00.

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