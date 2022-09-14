Головне
Шахтар - Селтік: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:25 2641
Легенда дня. 28 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Сьогодні 11:16 4247 1
Динамо - АЕК Ларнака: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:58 2242
Шахтар - Селтік: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:25 1064
Шахтар - Селтік: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:58 3018
Франція зіграє з Італією, Словенія - з Польщею: розклад чвертьфіналів Євробаскету-2022
Сьогодні 08:55 210
Динамо - АЕК Ларнака: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 07:30 815
Брюгге Яремчука розгромив Порту, Баварія впевнено здолала Барселону: результати 2 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 2929
Німеччина сенсаційно перемогла Грецію в чвертьфіналі Євробаскету
Вчора 23:46 569
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:45 15192
Прямі трансляції

Шахтар - Селтік: прогноз на домашній матч гірників у ЛЧ

Сьогодні 10:27 295 0
Шахтар - Селтік: прогноз на домашній матч гірників у ЛЧ
#Ліга чемпіонів, #Ліга чемпіонів 2022/23, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Шахтар після сенсаційної перемоги над Лейпцигом очолює групу F та в статусі лідера готується до першого домашнього поєдинку. Через війну в Україні суперників по групі ЛЧ гірники проводять домашні матчі у Варшаві, на стадіоні Легії. Клуб активно працює з футбольними вболівальниками в Польщі, тож очікується, що 31-тиячна арена буде заповнена.

Власне перед грою з Селтіком особливих проблем зі складом у Йовічевича немає. У лазареті знаходиться тільки Віктор Корнієнко. Усі інші футболісти готуються до гри. В останньому турі УПЛ Шахатр переміг Чорноморець та з 10-ма очками є одним із лідерів національного чемпіонату, поступаючись Колосу виключно за рахунок кількості забитих та пропущених м’ячів. Що стосується Селтіка - то це абсолютний лідер чемпіонату Шотландії, команда що тричі поспіль взяла внутрішній требл з трофеїв. У нинішньому сезоні Селтік - знову лідер, маючи після шести турів фантастичну різницю м'ячів 25:1, причому 3 вересня вони розгромили свого головного конкурента Ренджерс (4:0). Останній тур в Шотландії був перенесений через смерть Єлизавети ІІ, тож перед грою з Шахтарем у шотландців  була додаткова можливість відновитися.

Титульний партнер Шахтаря та перший легальний букмекер Parimatch Ukraine визначив фаворитів поєдинку. Гірники знову виступають у ролі андердогів. Коефіцієнт перемогу української команди – 3.15, в той час, як можливість шотландців набрати три очки оцінюють з кефом – 2.23. Шанси на нічию розцінюють як 3.70 до 1.

В матчі першого туру Селтік на своєму полі поступився Реалу - 0:3. Попри всі свої внутрішні титули за іменами команда не виглядає грізною силою. Серед головних зірок можна виділити Джо Гарта (ексворотар Манчестер Сіті) та літнього новачка Аарона Муя (колишній хавбек Брайтона). Варто згадати, що рік за Селтік виступав Мар’ян Швед. Man of match Лейпциг - Шахтар провів лише три гри за шотландський клуб у всіх турнірах з 2019 по 2020 рік.

Шахтар і Селтік зустрічалися між собою чотири рази на груповому етапі Ліги чемпіонів у 2004 та 2007 роках. В обох випадках команди обмінялись домашніми перемогами.

Зараз у Шахтаря є шанси принаймні повторити історію. Уболіваємо разом та заряджаємо на своїх разом з Parimatch Ukraine!

Коментарі ()
Популярне зараз
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 15192
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 3492
Шахтар - Селтік: онлайн-трансляція Шахтар - Селтік: онлайн-трансляція 3018
Гол із тонким асистом Ярмоленка визнали одним із найкращих в ОАЕ - ВІДЕО Гол із тонким асистом Ярмоленка визнали одним із найкращих в ОАЕ - ВІДЕО 8509
Леоненко: Мої коти досі ржуть із Гармаша - ВІДЕО Леоненко: Мої коти досі ржуть із Гармаша - ВІДЕО 3162
Легенда дня. 28 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Легенда дня. 28 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком 4247 1
Рекомендуємо
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4243 2
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 15778 26
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 15487
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 13536
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 20642
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 7326