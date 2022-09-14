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Порту - Брюгге 0:4: огляд матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 09:09 263 0
Роман Яремчук та Едуард Соболь вийшли на поле з лави для запасних
Порту - Брюгге 0:4: огляд матчу Ліги чемпіонів
#Брюгге, #Ліга чемпіонів, #Порту, #Едуард Соболь, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Брюгге здобуло розгромну поразку над Порту в межах 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Українські гравці Брюгге Роман Яремчук та Едуард Соболь розпочали матч на лаві для запасних.

На 71-й хвилині, за рахунку 3:0, Яремчук вийшов на поле замість Андреаса Сков Ольсена. Через 4 хвилини на полі з’явився й Соболь, він замінив Бйорна Маєра.

Ліга чемпіонів 2022/2023
2 тур, 13 вересня
Група B

Порту - Брюгге 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Хутгла (пен), 0:2 - 47 Сова, 0:3 - 52 Ольсен, 0:4 - 89 Нуса

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