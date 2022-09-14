Шахтар - Селтік 1:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

41' Жота намагався забігати за спину захисникам, але суддя зафіксував офсайд.

39' Пішла подача з корнера, однак від захисника м'яч пішов на ще один кутовий.

38' Швед змістився у центр і пробивав по воротах, але Харт перевів м'яч на кутовий.

36' Швед збив Хакшабановича на фланзі, але свисток арбітра промовчав.

34' Конопля прострілював з меж штрафного майданчику, але Харт вистрибнув і забрав м'яч у руки.

32' Скасував взяття воріт арбітр через те що м'яч покинув межі поля в момент, коли Мудрик простріл виконував.

31' ГООООЛ! Шахтар виходить вперед!

29' ГООООООЛ! Шахтар зрівнює рахунок! Судаков віддав розрізну передачу на Мудрика, той втік від захисників і пробив повз воротаря.

28' Після ряду рикошетів пробивав Єнц, але Трубін урятував свою команду.

26' Конопля у підкаті збив суперника на фланзі. Штрафний для гостей.

24' Конопля на фланзі намагався кутовий заробити, однак м'яч від українця пішов за межі поля.

23' Контролює Селтік м'яч, без активного просування вперед.

21' Хашабанович намагався вирізати зовнішньою стороною стопи простріл, але м'яч прилетів у руки Трубіну.

19' Швед прострілював на Зубкова, але захисник перехопив цю передачу.

18' Швед впав у штрафному майданчику, проте свисток арбітра промовчав.

16' Трубін дуже ризиковано зіграв, але встиг віддати передачу перед тим, як Фурухасі в підкаті ледь не відібрав м'яч.

14' У судді невеличка проблема з технікою, матч призупиняється.

13' Мудрик у контратаку втікав, пройшов одного захисника і намагався на Зубкова віддати в розріз, але Олександр не зрозумів задуму партнера і не пішов на м'яч.

11' Гол! Селтік виходить вперед! Хатате отримав м'яч у штрафному майданчику, намагався виконати простріл, але від захисника снаряд перелетів Трубіна і закотився у сітку воріт.

10' Розіграли кутовий "кельти", але удар Вікера пішов повз ворота.

8' Хакшабанович заробив штрафний удар на фланзі у боротьбі з Коноплею.

7' Дуже активно почали шотландці цей поєдинок, атака за атакою від гостей.

5' Жота подавав з флангу, але удар головою прийшовся у руки Трубіну.

4' Небезпечний простріл пішов до воріт "гірників", але трохи не дотягнувся Фурухасі до м'яча - кутовий для Селтіка.

3' З правого флангу пішла подача в штрафний майданчик Шахтаря, однак Трубін на виході впевнено зіграв і вибив кулаками м'яч подалі.

2' Фурухасі пробивав по воротах вже після першої атаки, але Трубін перевів м'яч пішов на кутовий.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Селтік: Харт – Юрановіч, Картер-Вікер, Єнц, Грег Тейлор – Макгрегор, О'Райлі, Хатате – Хакшабановіч, Фурухасі, Жота

Шахтар: Трубін – Лукас Тейлор, Бондар, Матвієнко, Конопля – Степаненко, Бондаренко – Швед, Судаков, Мудрик – Зубков

Донецький Шахтар зіграє проти шотландського Селтіка у другому турі Ліги чемпіонів.

Гра відбудеться у середу, 14 вересня, на Стадіоні Війська Польського у Варшаві. Початок о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 19:30.