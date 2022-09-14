Головне
Шахтар зіграв внічию з Селтіком у 2 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:39 689
Манчестер Сіті дотиснув Боруссію Д, Бенфіка переграла Ювентус. Результати 2 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 172
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:33 16005
Шахтар - Селтік 1:1. Огляд матчу
Вчора 22:22 410
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Вчора 22:12 4417
Шахтар - Селтік 1:1. Як це було
Вчора 21:37 26197
Чемпіонат світу-2022 з художньої гімнастики: розклад змагань
Вчора 20:37 578
Шахтар - Селтік: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів
Вчора 20:34 2274
Швед та Зубков - у старті Шахтаря на матч з Селтіком
Вчора 18:37 705
Цуренко обіграла росіянку Александрову на турнірі в Словенії
Вчора 15:13 430
Прямі трансляції

Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Вчора 22:12 4417 0
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
#Ліга чемпіонів, #Шахтар, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

6 вересня розпочався груповий етап Ліги чемпіонів-2022/23. 32 команди розбиті на 8 груп поведуть боротьбу за найпрестижніший трофей клубного європейського футболу. Серед учасників - чемпіон України донецький Шахтар, який потрапив до квартету F разом із мадридським Реалом, німецьким РБ Лейпцигом і шотландським Селтіком.

Терміни цьогорічного групового раунду скорочені через чемпіонат світу-2022, який відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня.

Розклад групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Наполі 1 1 0 0 4-0 3
2  Ліверпуль 2 1 0 1 3-5 3
3  Аякс 2 1 0 1 5-2 0
4  Рейнджерс 1 0 0 1 0-4 0

1-й тур, 7 вересня

  • 19:45. Аякс - Рейнджерс 4:0
  • 22:00. Наполі - Ліверпуль 4:1

2-й тур, 13 вересня

  • 22:00. Ліверпуль - Аякс 2:1
  • 22:00. Рейнджерс - Наполі (перенесено)

3-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Ліверпуль - Рейнджерс
  • 22:00. Аякс - Наполі

4-й тур, 12 жовтня

  • 19:45. Наполі - Аякс
  • 22:00. Рейнджерс - Ліверпуль

5-й тур, 26 жовтня

  • 22:00. Наполі - Рейнджерс
  • 22:00. Аякс - Ліверпуль

6-й тур, 1 листопада

  • 22:00. Ліверпуль - Наполі
  • 22:00. Рейнджерс - Аякс

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Брюгге 2 2 0 0 5-0 6
2  Баєр 2 1 0 1 2-1 3
3  Атлетіко 2 1 0 1 2-3 3
4  Порту 2 0 0 2 1-6 0

1-й тур, 7 вересня

  • 22:00. Атлетіко - Порту 2:1
  • 22:00. Брюгге - Баєр 1:0

2-й тур, 13 вересня

  • 22:00. Порту - Брюгге 0:4
  • 22:00. Баєр - Атлетіко 2:0

3-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Порту - Баєр
  • 22:00. Брюгге - Атлетіко

4-й тур, 12 жовтня

  • 19:45. Атлетіко - Брюгге
  • 22:00. Баєр - Порту

5-й тур, 26 жовтня

  • 19:45. Брюгге - Порту
  • 22:00. Атлетіко - Баєр

6-й тур, 1 листопада

  • 19:45. Порту - Атлетіко
  • 19:45. Баєр - Брюгге

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Баварія 2 2 0 0 4-0 6
2  Барселона 2 1 0 1 5-3 3
3  Інтер 2 1 0 1 2-2 3
4  Вікторія 2 0 0 2 1-7 0

1-й тур, 7 вересня

  • 22:00. Барселона - Вікторія 5:1
  • 22:00. Інтер - Баварія 0:2

2-й тур, 13 вересня

  • 19:45. Вікторія - Інтер 0:2
  • 22:00. Баварія - Барселона 2:0

3-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Баварія - Вікторія
  • 22:00. Інтер - Барселона

4-й тур, 12 жовтня

  • 22:00. Барселона - Інтер
  • 22:00. Вікторія - Баварія

5-й тур, 26 жовтня

  • 19:45. Інтер - Вікторія
  • 22:00. Барселона - Баварія

6-й тур, 1 листопада

  • 22:00. Баварія - Інтер
  • 22:00. Вікторія - Барселона

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Спортінг 2 2 0 0 5-0 6
2  Тоттенгем 2 1 0 1 2-2 3
3  Айнтрахт 2 1 0 1 1-3 3
4  Олімпік Марсель 2 0 0 2 0-3 0

1-й тур, 7 вересня

  • 19:45. Айнтрахт - Спортінг 0:3
  • 22:00. Тоттенгем - Олімпік Марсель 2:0

2-й тур, 13 вересня

  • 19:45. Спортінг - Тоттенгем 2:0
  • 22:00. Олімпік Марсель - Айнтрахт 0:1

3-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Олімпік Марсель - Спортінг
  • 22:00. Айнтрахт - Тоттенгем

4-й тур, 12 жовтня

  • 22:00. Тоттенгем - Айнтрахт
  • 22:00. Спортінг - Олімпік Марсель

5-й тур, 26 жовтня

  • 22:00. Тоттенгем - Спортінг
  • 22:00. Айнтрахт - Олімпік Марсель

6-й тур, 1 листопада

  • 22:00. Спортінг - Айнтрахт
  • 22:00. Олімпік Марсель - Тоттенгем

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Мілан 2 1 1 0 4-2 4
2  Динамо З 2 1 1 0 2-3 3
3  Зальцбург 1 0 1 0 1-1 1
4  Челсі 1 0 0 1 0-1 0

1-й тур, 6 вересня

  • 19:45. Динамо Загреб - Челсі 1:0
  • 22:00. Зальцбург - Мілан 1:1

2-й тур, 14 вересня

  • 19:45. Мілан - Динамо З. 3:1
  • 22:00. Челсі - Зальцбург

3-й тур, 5 жовтня

  • 19:45. Зальцбург - Динамо З.
  • 22:00. Челсі - Мілан

4-й тур, 11 жовтня

  • 22:00. Динамо З. - Зальцбург
  • 22:00. Мілан - Челсі

5-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Зальцбург - Челсі
  • 22:00. Динамо З. - Мілан

6-й тур, 2 листопада

  • 22:00. Челсі - Динамо З.
  • 22:00. Мілан - Зальцбург

Група F

М Команда І В Н П Г О
1  Шахтар 2 1 1 0 5-2 4
2  Реал 1 1 0 0 3-0 3
3  РБ Лейпциг 1 0 0 1 1-4 0
4  Селтік 2 0 0 1 0-3 0

1-й тур, 6 вересня

  • 22:00. Селтік - Реал 0:3
  • 22:00. РБ Лейпциг - Шахтар 1:4

2-й тур, 14 вересня

  • 19:45. Шахтар - Селтік 1:1
  • 22:00. Реал - РБ Лейпциг

3-й тур, 5 жовтня

  • 19:45. РБ Лейпциг - Селтік
  • 22:00. Реал - Шахтар

4-й тур, 11 жовтня

  • 22:00. Шахтар - Реал
  • 22:00. Селтік - РБ Лейпциг

5-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. Селтік - Шахтар
  • 22:00. РБ Лейпциг - Реал

6-й тур, 2 листопада

  • 19:45. Реал - Селтік
  • 19:45. Шахтар - РБ Лейпциг

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Манчестер Сіті 1 1 0 0 4-0 3
2  Боруссія Д 1 1 0 0 3-0 3
3  Копенгаген 1 0 0 1 0-3 0
4  Севілья 1 0 0 1 0-4 0

1-й тур, 6 вересня

  • 19:45. Боруссія Дортмунд - Копенгаген 3:0
  • 22:00. Севілья - Манчестер Сіті 0:4

2-й тур, 14 вересня

  • 22:00. Манчестер Сіті - Боруссія д.
  • 22:00. Копенгаген - Севілья

3-й тур, 5 жовтня

  • 22:00. Манчестер Сіті - Копенгаген
  • 22:00. Севілья - Боруссія Д.

4-й тур, 11 жовтня

  • 19:45. Маккабі Х. - Ювентус
  • 22:00. Боруссія Д. - Севілья

5-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Севілья - Копенгаген
  • 22:00. Боруссія Д. - Манчестер Сіті

6-й тур, 2 листопада

  • 22:00. Манчестер Сіті - Севілья
  • 22:00. Копенгаген - Боруссія Д.

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Бенфіка  1 1 0 0 2-0 3
2  ПСЖ 1 1 0 0 2-1 3
3  Ювентус 1 0 0 1 0-2 0
4  Маккабі Х 1 0 0 1 1-2 0

1-й тур, 6 вересня

  • 22:00. ПСЖ - Ювентус 2:1
  • 22:00. Бенфіка - Маккабі Хайфа 2:0

2-й тур, 14 вересня

  • 22:00. Ювентус - Бенфіка
  • 22:00. Маккабі Х. - ПСЖ

3-й тур, 5 жовтня

  • 22:00. Ювентус - Маккабі Х.
  • 22:00. Бенфіка - ПСЖ

4-й тур, 11 жовтня

  • 19:45. Маккабі Х. - Ювентус
  • 22:00. ПСЖ - Бенфіка

5-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. ПСЖ - Маккабі Х.
  • 22:00. Бенфіка - Бенфіка

6-й тур, 2 листопада

  • 22:00. Ювентус - ПСЖ
  • 22:00. Маккабі х. - Бенфіка

Плей-оф

По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада.

1/8 фіналу

  • 14/15/21/22 лютого та 7/8/14/15 березня

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу - 17 березня.

1/4 фіналу

  • 11/12 та 18/19 квітня

1/2 фіналу

  • 9/10 та 16/17 травня

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 10 червня 2023 року на стадіоні Ататюрк у Стамбулі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Легенда дня. 28 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Легенда дня. 28 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком 5110 1
Шахтар - Селтік: Де дивитися матч Ліги чемпіонів Шахтар - Селтік: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 13389
Шахтар - Селтік: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Селтік: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 3365
Шахтар - Селтік - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Шахтар - Селтік - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3467
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 16005
Шахтар - Селтік 1:1. Як це було Шахтар - Селтік 1:1. Як це було 26197
Рекомендуємо
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 9508
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 14429
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5288
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 212409
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 6435
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 6237