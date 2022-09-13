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Романо розповів чому Шахтар відмовився продати Мудрика в Евертон

Вчора 22:46 642 0
"Гірники" захотіли більше грошей
Романо розповів чому Шахтар відмовився продати Мудрика в Евертон
#Евертон, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Шахтар відмовився продавати вінгера Михайла Мудрика в Евертон.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

"В останній тиждень трансферного вікна Шахтар отримав пропозицію в розмірі 30 млн євро+бонуси від Евертона. Вони вирішили відмовитися після того, як Антоні перейшов до Манчестер Юнайтед за 100 млн євро".

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"Вони сказали: "Ми не можемо продати Мудрика за 30 або 40 млн євро, ми хочемо набагато більше". Ось чому клуб вирішив залишити гравця, тому що вони переконані, що продадуть його за шалені гроші", - розповів Романо.

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