Збірна Шотландії оголосила склад на матч з Україною

Стала відома заявка збірної Шотландії на вересневі матчі Ліги націй

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк назвав імена футболістів, які будуть готуватися до поєдинків Ліги націй з Україною та Ірландією.

У заяву потрапило 25 гравців.

Склад збірної Шотландії

Воротарі: Крейг Гордон (Хартс), Ліам Келлі (Мазервелл), Джон Маклафлін (Рейнджерс).

Захисники: Аарон Гіккі (Брентфорд, Англія), Грант Генлі (Норвіч, Англія), Джек Гендрі (Кремонезе, Італія), Кіран Тірні (Арсенал, Англія), Натан Паттерсон (Евертон, Англія), Скотт Маккенна (Ноттінгем Форест, Англія), Ентоні Ральстон, Грег Тейлор (обидва — Селтік), Раян Портеус (Хіберніан).

Півзахисники: Біллі Гілмор (Брайтон, Англія), Джон Макгінн (Астон Вілла, Англія), Кенні Маклін (Норвіч, Англія), Скотт Мактоміней (Манчестер Юнайтед, Англія), Стюарт Армстронг (Саутгемптон, Англія), Раян Джек (Рейнджерс), Каллум Макгрегор, Девід Тернбулл (обидва — Селтік).

Нападники: Че Адамс (Саутгемптон, Англія), Джейкоб Браун (Сток Сіті, Англія), Раян Крісті (Борнмут, Англія), Ліндон Дайкс (Куїнз Парк Рейнджерс, Англія), Раян Фрейзер (Ньюкасл, Англія).

Нагадаємо, що перший поєдинок між збірними Шотландії та України в Лізі націй відбудеться 21 вересня у Глазго. 27-го числа команди зіграють другий матч — у Кракові. Між ними підопічні Стіва Кларка проведуть 24 вересня зустріч з Ірландією у Глазго.