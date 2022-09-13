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Хаві: Барселона спробує обіграти Баварію

Сьогодні 09:54 351 0
Хаві прокоментував матч проти Баварії
Хаві: Барселона спробує обіграти Баварію
Фото - gettyimages
#Баварія, #Барселона, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - sport.ua.

Барселона буде намагатися перемогти Барселону у матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

"Нагельсманн – один із найкращих тренерів світу. Баварія гарна у багатьох аспектах. Я чекаю на дуже напружений матч, обидві команди намагатимуться володіти м'ячем, іноді навіть агресивними способами. Ми намагатимемося монополізувати володіння м'ячем.

Левандовський вкрай мотивований. Він відпочив і зараз почувається добре. Думаю, для нього це буде особливий вечір. Ми намагатимемося проявити себе і обіграти одну з найкращих команд світу", - зізнався Хаві.

Початок матчу о 22:00.

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