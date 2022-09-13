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Ультрас ПСЖ бойкотуватимуть матч з Маккабі

Сьогодні 10:37 556 0
Ультрас ПСЖ висловили протест у зв'язку з жорсткими обмеженнями ізраїльського уряду
Ультрас ПСЖ бойкотуватимуть матч з Маккабі
#ПСЖ, #Ліга чемпіонів 2022/23, #Маккабі Хайфа

Джерело - tribuna.com.

Ультрас ПСЖ не поїдуть на матч 2 туру Ліги чемпіонів проти Маккабі Хайфи.

Про це повдіомляє  GFFN.

Група Collectif Ultras Paris опублікувала заяву, в якій пояснила своє рішення занадто жорсткими обмеженнями з боку ізраїльського правління.

"У цю середу, 14 вересня, наш клуб поїде до Хайфи на другий матч групового етапу в Лізі чемпіонів, щоб зустрітися з Маккабі.

Ми висловлюємо жаль з приводу умов безпеки, які запроваджує ізраїльська держава для того, щоб подорожувати до країни. Ми завжди будемо виступати проти надмірних обмежень наших свобод під час подорожей.

У цих умовах ми відчуваємо себе змушеними бойкотувати цю гру", - йдеться в повідомленні.

Раніше ПСЖ презентував третій комплект форми.

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