Ультрас ПСЖ бойкотуватимуть матч з Маккабі

Ультрас ПСЖ не поїдуть на матч 2 туру Ліги чемпіонів проти Маккабі Хайфи.

Про це повдіомляє GFFN.

Група Collectif Ultras Paris опублікувала заяву, в якій пояснила своє рішення занадто жорсткими обмеженнями з боку ізраїльського правління.

"У цю середу, 14 вересня, наш клуб поїде до Хайфи на другий матч групового етапу в Лізі чемпіонів, щоб зустрітися з Маккабі.

Ми висловлюємо жаль з приводу умов безпеки, які запроваджує ізраїльська держава для того, щоб подорожувати до країни. Ми завжди будемо виступати проти надмірних обмежень наших свобод під час подорожей.

У цих умовах ми відчуваємо себе змушеними бойкотувати цю гру", - йдеться в повідомленні.