Селтік не буде переносити матч з Шахтарем

Селтік анонсував проведення матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря у Варшаві в середу, 14 вересня.

Про це повідомляє пресслужба шотландського клубу.

Команда незабаром вирушить на гру проти українців, а сам матч відбудеться за заздалегідь затвердженим графіком – о 19:45, 14 вересня.

📺 Supporters can watch #ShakhtarCeltic together in the Kerrydale Bar at Celtic Park.



Doors will open from 4:30pm for the 5:45pm kick off and in addition to entry to the Kerrydale, tickets include a pie at half time.



Book online below ⤵#UCL | #COYBIG🍀