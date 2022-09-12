Арбітри пояснили скандальне рішення ВАР у матчі Ювентус - Салернітана

У суддів ВАР не було кадру з позицією Кандреви під час голу Міліка

Асоціація арбітрів Італії виступила зі заявою з приводу скандалу навколо скасованого голу нападника Аркадіуша Міліка в матчі Ювентус - Салернітана, який міг принести туринцям перемогу в компенсований час.

Про це повдіомляє Sport Mediaset.

Судді ВАР порадили головному рефері не зараховувати взяття воріт через активний офсайд Леонардо Бонуччі при розіграші кутового. Як виявилося, при перегляді епізоду арбітри не мали кадру з положенням півзахисника Салернітани Антоніо Кандреви, який знаходився ближче до воріт.

Асоціація арбітрів підтвердила, що цей момент не був розглянутий, тому судді вирішили скасувати м’яч.