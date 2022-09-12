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АПЛ назвала дату відновлення чемпіонату

Вчора 20:29 432 0
Чемпіонат Англії відновиться у п'ятницю, 16 вересня
АПЛ назвала дату відновлення чемпіонату
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - premierleague.com.

Англійська Прем’єр-ліга оголосила про відновлення чемпіонату.

У рамках 8-го туру будуть перенесені лише 3 матчі – Челсі - Ліверпуль, Манчестер Юнайтед - Лідс та Брайтон - Крістал Пелас. Це рішення пов’язано з похоронами королеви Великобританії Єлизавети II.

Розклад матчів у підсумку виглядає наступним чином:

П’ятниця, 16 вересня

22:00 Астон Вілла - Саутгемптон

22:00 Ноттінгем Форест - Фулгем

Субота, 17 вересня

14:30 Вулвергемптон - Манчестер Сіті

17:00 Ньюкасл - Борнмут

19:30 Тоттенгем - Лестер

Неділя, 18 вересня

14:00 Брентфорд - Арсенал

16:15 Евертон - Вест Гем

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