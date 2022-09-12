АПЛ назвала дату відновлення чемпіонату

Джерело - premierleague.com.
Англійська Прем’єр-ліга оголосила про відновлення чемпіонату.
У рамках 8-го туру будуть перенесені лише 3 матчі – Челсі - Ліверпуль, Манчестер Юнайтед - Лідс та Брайтон - Крістал Пелас. Це рішення пов’язано з похоронами королеви Великобританії Єлизавети II.
Розклад матчів у підсумку виглядає наступним чином:
П’ятниця, 16 вересня
22:00 Астон Вілла - Саутгемптон
22:00 Ноттінгем Форест - Фулгем
Субота, 17 вересня
14:30 Вулвергемптон - Манчестер Сіті
17:00 Ньюкасл - Борнмут
19:30 Тоттенгем - Лестер
Неділя, 18 вересня
14:00 Брентфорд - Арсенал
16:15 Евертон - Вест Гем