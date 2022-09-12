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Волинець не допоможе збірній України у матчі з Шотландією

Вчора 21:10 368 0
Олександр Петраков не зможе розраховувати на ще одного голкіпера.
Волинець не допоможе збірній України у матчі з Шотландією
#Волинець

Джерело - dynamomania.com.

Воротар Колоса Євген Волинець, який отримав запрошення у національну команду замість кіпера Динамо Георгія Бущана, не вийде проти Шотландії.

Про це повідомляє Динамоманія.

29-річному дебютанту "синьо-жовтих" не встигають оформити британську візу. Попри це, футболіст залишиться у таборі збірної і готуватиметься до наступного матчу Ліги націй.

Нагадаємо, 21 вересня збірна України зустрінеться з Шотландією, 24-го – зіграє з Вірменією і 27-го – знову з Шотландією. Наразі "синьо-жовті" з 7-ма очками очолюють групу E дивізіону B.

Раніше Соболя довикликали у збірну України.

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