Волинець не допоможе збірній України у матчі з Шотландією

Джерело - dynamomania.com.
Воротар Колоса Євген Волинець, який отримав запрошення у національну команду замість кіпера Динамо Георгія Бущана, не вийде проти Шотландії.
Про це повідомляє Динамоманія.
29-річному дебютанту "синьо-жовтих" не встигають оформити британську візу. Попри це, футболіст залишиться у таборі збірної і готуватиметься до наступного матчу Ліги націй.
Нагадаємо, 21 вересня збірна України зустрінеться з Шотландією, 24-го – зіграє з Вірменією і 27-го – знову з Шотландією. Наразі "синьо-жовті" з 7-ма очками очолюють групу E дивізіону B.
Раніше Соболя довикликали у збірну України.