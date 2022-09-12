Матч Арсенал - ПСВ у Лізі Європи перенесли

Джерело - Чемпіон.
Матч групового етапу Ліги Європи Арсенал - ПСВ, який мав відбутися 15 вересня, перенесли.
Про це повідомляє пресслужба "канонірів".
Рішення ухвалено після обговорень лондонського клубу з УЄФА та поліцією.
Це пов’язано з нестачею поліціянтів для забезпечення порядку матчу, бо значна частина правоохоронців залучена до допомоги в період національної жалоби та підготовки до похорону королеви 19 вересня.
Нова дата проведення матчу буде визначена найближчим часом.
Переглянути цей допис в Instagram