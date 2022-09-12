Матч Арсенал - ПСВ у Лізі Європи перенесли

Нова дата матчу поки невідома

Джерело - Чемпіон.

Матч групового етапу Ліги Європи Арсенал - ПСВ, який мав відбутися 15 вересня, перенесли.

Про це повідомляє пресслужба "канонірів".

Рішення ухвалено після обговорень лондонського клубу з УЄФА та поліцією.

Це пов’язано з нестачею поліціянтів для забезпечення порядку матчу, бо значна частина правоохоронців залучена до допомоги в період національної жалоби та підготовки до похорону королеви 19 вересня.

Нова дата проведення матчу буде визначена найближчим часом.