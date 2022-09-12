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Кравець та Олійник - в основі Ворскли на матч з Олександрією

Сьогодні 12:54 228 0
Поєдинок розпочнеться о 13:00
Кравець та Олійник - в основі Ворскли на матч з Олександрією
#Ворскла, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру УПЛ полтавська Ворскла зіграє з ФК Олександрія.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Ворскла: Різник, Зайков, Пердута, Скляр, Олійник, Степанюк, Яворський, Сефері, Кравець, Толі, Феліпе

Запасні: Ісенко, Габріель, Павлюк, Челядін, Бацула, Мельничук, Тотре, Кравчук, Козиренко, Кулаковський, Малісон, Кравчук

Олександрія: Білик, Бабогло, Дришлюк, Калітвінцев, Мірошніченко, Кожушко, Демченко, Цуріков, Рибалка, Бондаренко, Кобзар

Запасні: Горох, Гринь, Авагімян, Дячук, Волошин, Костишин, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Копина, Мустафаєв

Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом.

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