Джерело - Чемпіон.
У матчі 4-го туру УПЛ полтавська Ворскла зіграє з ФК Олександрія.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Ворскла: Різник, Зайков, Пердута, Скляр, Олійник, Степанюк, Яворський, Сефері, Кравець, Толі, Феліпе
Запасні: Ісенко, Габріель, Павлюк, Челядін, Бацула, Мельничук, Тотре, Кравчук, Козиренко, Кулаковський, Малісон, Кравчук
Олександрія: Білик, Бабогло, Дришлюк, Калітвінцев, Мірошніченко, Кожушко, Демченко, Цуріков, Рибалка, Бондаренко, Кобзар
Запасні: Горох, Гринь, Авагімян, Дячук, Волошин, Костишин, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Копина, Мустафаєв
Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом.