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Канте відмовився від нового контракту з Челсі

Сьогодні 10:49 260 0
Француз хоче нову угоду на довший термін, аніж йому запропонували
Канте відмовився від нового контракту з Челсі
#Канте, #Челсі

Джерело - The Athletic.

Нове керівництво Челсі та півзахисник клубу Нголо Канте розпочали попередні перемовини щодо нового контракту

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Гравцю готові запропонувати нову угоду на 2 роки з можливістю пролонгації ще на один рік.

Проте Канте наразі не бажає погоджуватися на такі умови, бо хоче контракт на більш довгий термін, бо старе керівництво пропонувало йому угоду на 3 роки з можливістю пролонгації на рік.

Чинний контракт француза розрахований до літа 2023-го року.

Нагадаємо, Поттер - новий головний тренер Челсі.

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