Канте відмовився від нового контракту з Челсі

Джерело - The Athletic.
Нове керівництво Челсі та півзахисник клубу Нголо Канте розпочали попередні перемовини щодо нового контракту
Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.
Гравцю готові запропонувати нову угоду на 2 роки з можливістю пролонгації ще на один рік.
Проте Канте наразі не бажає погоджуватися на такі умови, бо хоче контракт на більш довгий термін, бо старе керівництво пропонувало йому угоду на 3 роки з можливістю пролонгації на рік.
Чинний контракт француза розрахований до літа 2023-го року.
Нагадаємо, Поттер - новий головний тренер Челсі.