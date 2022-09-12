Канте відмовився від нового контракту з Челсі

Француз хоче нову угоду на довший термін, аніж йому запропонували

Джерело - The Athletic.

Нове керівництво Челсі та півзахисник клубу Нголо Канте розпочали попередні перемовини щодо нового контракту

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Гравцю готові запропонувати нову угоду на 2 роки з можливістю пролонгації ще на один рік.

Проте Канте наразі не бажає погоджуватися на такі умови, бо хоче контракт на більш довгий термін, бо старе керівництво пропонувало йому угоду на 3 роки з можливістю пролонгації на рік.

Чинний контракт француза розрахований до літа 2023-го року.

Нагадаємо, Поттер - новий головний тренер Челсі.