За матчі чемпіонату світу поборються Setanta Sports, MEGOGO та 1+1 Media

Джерело - Чемпіон.

Трансляція чемпіонату світу-2022 в Україні може відбутися на Setanta Sports, MEGOGO або на каналах 1+1 Media.

Про це заявив журналіст Михайло Співаковський.

"Ліцензія у Суспільного. Я отримав таке підтвердження. Але вони самі кажуть, що навряд чи будуть транслювати всі матчі. Мені сказали, що є ймовірність, що впряжуться в цю тему насамперед такі стрімінгові платформи, як Setanta та MEGOGO".

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"І я чув про "плюси" - у них підтвердили, що може, якщо інвестор захоче, візьмуть маленький шмат, великий шмат або весь шмат, але весь може не влізти", - сказав Співаковський.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня.