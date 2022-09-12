Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар зіграє проти шотландського Селтіка у другому турі Ліги чемпіонів.
Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч визначився із заявкою команди на цей поєдинок.
Голкіпери: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін.
Захисники: Кривцов, Бондар, Михайличенко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик.
Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк.
Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков.
Матч Шахтар - Селтік відбудеться 14 вересня у Варшаві, о 19:45 за київським часом.