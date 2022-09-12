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Шахтар визначився із заявкою на матч з Селтіком

Сьогодні 09:57 353 0
Поєдинок відбудеться 14 вересня у Варшаві
Шахтар визначився із заявкою на матч з Селтіком
#Ліга чемпіонів, #Селтік, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє проти шотландського Селтіка у другому турі Ліги чемпіонів.

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч визначився із заявкою команди на цей поєдинок.

Голкіпери: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін.

Захисники: Кривцов, Бондар, Михайличенко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик.

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк.

Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков.

Матч Шахтар - Селтік відбудеться 14 вересня у Варшаві, о 19:45 за київським часом.

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