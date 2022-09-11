Реал розгромив Мальорку, Бетіс переміг Вільярреал: результати матчів 5 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У межах 5 туру іспанської Ла-Ліги відбулося 4 матчі.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
5 тур, 11 вересня
Реал Мадрид - Мальорка 4:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 35 Мурікі, 1:1 - 45+3 Вальверде, 2:1 - 72 Вінісіус, 3:1 - 89 Родріго, 4:1 - 90+3 Рюдігер
Ельче - Атлетік 1:4 (0:4)
Голи: 0:1 - 9 автогол Меркау, 0:2 - 14 Сансет (пен), 0:3 - 22 Вільямс, 0:4 - 44 Беренгер, 1:4 - 59 Понсе
Хетафе - Реал Сосьєдад 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+5 Унал, 2:0 - 48 Аленья, 2:1 - 50 Мендес
Бетіс - Вільярреал 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 61 Родрі