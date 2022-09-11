Колос мінімально здолав Металіст у 4 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Колос здобув мінімальну перемогу над Металістом у межах 4 туру УПЛ.
Поєдинок залишився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Сергій М'якушко.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
4 тур, 11 вересня
Колос - Металіст 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 73 М'якушко
Колос: Волинець, Чорноморець, Гончаренко, Новак, Золотов, Оріховський, Мілько, Мякушко, Болбат, Ільїн, Попов
Запасні: Маханьков, Зозуля, Ставничий, Ємець, Кузик, Чоботенко, Задоя, Соловйов, Смирний, Ісаєнко, Лисенко, Безбородько
Металіст: Рибка, Романюк, Мизюк, Ралюченко, Каплієнко, Танковський, Панасенко, Коркішко, Книш, Підлепенець, Прядун
Запасні: Костик, Чідомере, Багачанський, Рязанцев, Шамич, Шопін, Клименчук, Демченко
Жовті картки: Золотов 30, Каплієнко 35, Новак 57, Ісаєнко 90, Каплієнко 90 (друга жовта), Безбородько 90+2
Червона катрка: Каплієнко 90