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Бойко та Гармаш - у старті Динамо на матч з Львовом

Сьогодні 16:16 273 0
Поєдинок розпочнеться о 17:00
Бойко та Гармаш - у старті Динамо на матч з Львовом
#Динамо Київ, #Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє проти Львова в четвертому турі Української Прем'єр-ліги.

Головні тренер визначилися зі стартовими складами команд.

Динамо: Бойко, Вівчаренко, Бурда, Забарний, Тимчик, Сидорчук, Шепелєв, Кабаєв, Циганков, Буяльський, Гармаш

Запасні: Ігнатенко, Дубінчак, Боль, Сирота, Кравченко, Кендзьора, Караваєв, Парріс, Андрієвський, Яцик, Царенко, Ванат

Львів: Ільющенков, Нич, Вовкун, Муравський, Грисьо, Бусько, Шишка, Мильченко, Бойко, Мишенко, Васильєв

Запасні: Пономаренко, Якимів, Никитюк, Сасовський, Танчак, Віталій Михайлів, Роман Михайлів, Бугай, Крушинський, Ременяк, Квас

Поєдинок розпочнеться о 17:00.

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