Бойко та Гармаш - у старті Динамо на матч з Львовом

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо зіграє проти Львова в четвертому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренер визначилися зі стартовими складами команд.
Динамо: Бойко, Вівчаренко, Бурда, Забарний, Тимчик, Сидорчук, Шепелєв, Кабаєв, Циганков, Буяльський, Гармаш
Запасні: Ігнатенко, Дубінчак, Боль, Сирота, Кравченко, Кендзьора, Караваєв, Парріс, Андрієвський, Яцик, Царенко, Ванат
Львів: Ільющенков, Нич, Вовкун, Муравський, Грисьо, Бусько, Шишка, Мильченко, Бойко, Мишенко, Васильєв
Запасні: Пономаренко, Якимів, Никитюк, Сасовський, Танчак, Віталій Михайлів, Роман Михайлів, Бугай, Крушинський, Ременяк, Квас
Поєдинок розпочнеться о 17:00.