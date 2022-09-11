Джерело - Чемпіон.
У межах 7 туру французької Ліги 1 відбулося 7 матчів
Чемпіонат Франції - Ліга 1
7 тур, 11 вересня
Страсбур - Клермон 0:0
Анже - Монпельє 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 7 Норден, 1:1 - 9 Юну, 2:1 - 69 Буфаль(пен)
Аяччо - Ніцца 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 65 Делор
Лор'ян - Нант 3:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 13 Ганаго, 1:1 - 19 Уаттара, 2:1 - 60 Катлін, 3:1 - 74 Коне, 3:2 - 85 Сімон
Тулуза - Реймс 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 31 Абухлаль
Ренн - Осер 5:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 3 Сулемана, 2:0 - 60 Гуірі, 3:0 - 68 Терр'є, 4:0 - 79 Те, 5:0 - 85 Аблін
Монако - Ліон 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Бадіашілє, 2:0 - 63 Маріпан, 2:1 - 81 Токо Екамбі
Нагадаємо ПСЖ здолав Брест у 7 турі Ліги 1.