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Ювентус врятувався в матчі з Салернітаною: результати матчів Серії А
#Аталанта, #Болонья, #Лечче, #Руслан Маліновський, #Монца, #Сассуоло, #Удінезе, #Фіорентина, #Кремонезе

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 вересня, у 7-у турі італійської Серії А відбулося 6 матчів.

Аталанта Руслана Маліновського вдома не перемогла Кремонезе. Українець вийшов у стартовому складі Аталанти на матч з Кремонезе і був замінений на 54-ій хвилині.

Чемпіонат Італії - Серія А
6 тур, 11 вересня

Аталанта - Кремонезе 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 74 Демірал, 1:1 - 79 Валері

Болонья - Фіорентина 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 54 Куарта, 1:1 - 59 Барроу, 2:1 - 62 Арнаутович

Лечче - Монца 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Сенсі, 1:1 - 48 Гонсалес

Сассуоло - Удінезе 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Фраттезі, 1:1 - 75 Бето, 1:2 - 90+1 Самарджич, 1:3 - 90+3 Бето

Лаціо - Верона 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 68 Іммобіле, 2:0 - 90+5 Альберто

Ювентус - Салернітана 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 18 Кандрева, 0:2 - 45+4 Пйонтек (пен), 1:2 - 51 Бремер, 2:2 - 90+3 Бонуччі

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