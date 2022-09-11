Суркіс: Думаю, ми прийдемо до взаємної згоди з Циганковим

Президент Динамо - про контракт лідера клубу

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс всі питання буде вирішувати з півзахисником Віктором Циганковим.

Про це заявив сам функціонер.

"Ми з Циганковим усі питання будемо вирішувати. Я вже говорив про це. Вітя – динамівець. Я думаю, що ми прийдемо до якоїсь взаємної згоди. Він має рік контракту, нехай він працює", - сказав Суркіс.

Зазначимо, контракт Віктора закінчується влітку наступного року. Чимало джерел повідомляють, що він не хоче продовжувати трудову угоду з киянами.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість Циганкова в 25 млн. євро.

Нагадаємо Шапаренко не зіграє до кінця року через травму.