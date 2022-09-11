Головне
Збірна України поступилася Польщі в 1/8 фіналу Євробаскету
Сьогодні 15:01 190
Фільченко став чемпіоном Європи-2022 в стрибках з трампліна
Сьогодні 15:14 23
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 15:08 13099
СК Дніпро-1 впевнено переграв Металіст 1925 у 4 турі УПЛ
Сьогодні 14:53 125
Діас яскравим прийомом здолав Фергюсона на UFC 279: всі результати турніру
Сьогодні 10:11 259
Визначилися фіналісти чемпіонату світу з волейболу
Сьогодні 09:09 5778
Динамо зіграє зі Львовом, Колос - з Металістом: розклад матчів УПЛ
Сьогодні 08:54 536
Свьонтек перемогла Жабер у фіналі US Open
Сьогодні 08:24 436
Суркіс: Команда підсіла, але Луческу виведе Динамо із кризи
Сьогодні 08:08 3176
Відео дня. Військовий ЗСУ, який звільняв Високопілля, зробив перший символічний удар по м'ячу в матчі Кривбас - Верес
Вчора 23:58 840
Прямі трансляції

Суркіс: Думаю, ми прийдемо до взаємної згоди з Циганковим

Сьогодні 12:09 260 0
Президент Динамо - про контракт лідера клубу
Суркіс: Думаю, ми прийдемо до взаємної згоди з Циганковим
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс всі питання буде вирішувати з півзахисником Віктором Циганковим.

Про це заявив сам функціонер.

"Ми з Циганковим усі питання будемо вирішувати. Я вже говорив про це. Вітя – динамівець. Я думаю, що ми прийдемо до якоїсь взаємної згоди. Він має рік контракту, нехай він працює", - сказав Суркіс.

Зазначимо, контракт Віктора закінчується влітку наступного року. Чимало джерел повідомляють, що він не хоче продовжувати трудову угоду з киянами.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість Циганкова в 25 млн. євро.

Нагадаємо Шапаренко не зіграє до кінця року через травму.

Коментарі ()
Популярне зараз
Суркіс: Команда підсіла, але Луческу виведе Динамо із кризи Суркіс: Команда підсіла, але Луческу виведе Динамо із кризи 3176
Шахтар - Чорноморець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Шахтар - Чорноморець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1926
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 13099
Україна - Польща: Де дивитися матч Євробаскету-2022 Україна - Польща: Де дивитися матч Євробаскету-2022 1823
Визначилися фіналісти чемпіонату світу з волейболу Визначилися фіналісти чемпіонату світу з волейболу 5778
Ярмоленко забив дебютний гол за Аль-Айн у чемпіонаті ОАЕ Ярмоленко забив дебютний гол за Аль-Айн у чемпіонаті ОАЕ 2594
Рекомендуємо
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 9380
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 17486 12
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 24478
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 32722 2
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 15797
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 32866