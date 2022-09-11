Суркіс розповів майбутнє Луческу у Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс впевнений, що головний тренер Мірчі Луческу виведе команду з кризи.

Про це заявив сам функціонер.

"Були сказані й жорсткі слова, і я намагався заспокоїти їх. По-перше, низка травм, по-друге, форсовано готував команду Містер. Він і всі ми мріяли потрапити до Ліги чемпіонів, але не вийшло. Зараз команда підсіла, треба вийти з цього, і буде повний порядок.

Абсолютно є довіра до Луческу, він досвідчений тренер, і він виведе команду [з кризи] найближчим часом. Дай боже, що найближчі ігри будуть вдалими, хоча я знову-таки кажу, що півкоманди травмовано, але якщо вони будуть вдалі, то після перерви на збірні піде значно легше", - сказав Суркіс.