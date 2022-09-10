Яремчук відзначився двома асистами за Брюгге у матчі чемпіонату Бельгії

Джерело - Чемпіон.
26-річний український нападник Брюгге Роман Яремчук відзначився двома асистами у матчі восьмого туру чемпіонату Бельгії проти команди Серен Юнайтед.
Українець вийшов у стартовому складі та асистував Кайлу Ларіну з Канади на 52-й хвилині та Хансу Ванакену на 69-й. Через 5 хвилин Романа замінили.
Зазначимо, що Яремчук проводив третій матч за Брюгге, але перший - в основному складі. Раніше він забив один гол.
Інший українець Едуард Соболь відіграв увесь матч у складі Брюгге.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле
8 тур
10 вересня
Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 52 Ларін, 0:2 - 69 Ванакен