Яремчук відзначився двома асистами за Брюгге у матчі чемпіонату Бельгії

Роман записав на свій рахунок дві результативні дії в матчі з Серен Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

26-річний український нападник Брюгге Роман Яремчук відзначився двома асистами у матчі восьмого туру чемпіонату Бельгії проти команди Серен Юнайтед.

Українець вийшов у стартовому складі та асистував Кайлу Ларіну з Канади на 52-й хвилині та Хансу Ванакену на 69-й. Через 5 хвилин Романа замінили.

Зазначимо, що Яремчук проводив третій матч за Брюгге, але перший - в основному складі. Раніше він забив один гол.

Інший українець Едуард Соболь відіграв увесь матч у складі Брюгге.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле

8 тур

10 вересня

Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Ларін, 0:2 - 69 Ванакен