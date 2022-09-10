Валенсія програла Райо Вальєкано: результати матчів 5 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 5 турі іспанської Ла-Ліги Райо Вальєкано вдома переграло Валенсію, а Севілья перемогла Еспаньйол.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
5 тур, 10 вересня
Райо Вальєкано - Валенсія 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 5 Паласон, 2:0 - 52 Ніко (авт), 2:1 - 90+3 Діакате
Еспаньйол - Севілья 2:3 (1:3)
Голи: 0:1 - 1 Ламела, 0:2 - 26 Кармона, 0:3 - 45 Кармона, 1:3 - 45+4 Хоселу (пен), 2:3 - 62 Бретвейт
Сьогодні, 10 вересня, в іспанській Ла-Лізі відбудеться ще кілька матчів:
19:30. Кадіс - Барселона
22:00. Атлетіко - Сельта