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Валенсія програла Райо Вальєкано: результати матчів 5 туру Ла-Ліги

Сьогодні 19:36 198 0
Валенсія програла Райо Вальєкано: результати матчів 5 туру Ла-Ліги
#Барселона, #Валенсія, #Кадіс, #Райо Вальєкано

Джерело - Чемпіон.

У 5 турі іспанської Ла-Ліги Райо Вальєкано вдома переграло Валенсію, а Севілья перемогла Еспаньйол.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
5 тур, 10 вересня

Райо Вальєкано - Валенсія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Паласон, 2:0 - 52 Ніко (авт), 2:1 - 90+3 Діакате

Еспаньйол - Севілья 2:3 (1:3)

Голи: 0:1 - 1 Ламела, 0:2 - 26 Кармона, 0:3 - 45 Кармона, 1:3 - 45+4 Хоселу (пен), 2:3 - 62 Бретвейт

Сьогодні, 10 вересня, в іспанській Ла-Лізі відбудеться ще кілька матчів:

19:30. Кадіс - Барселона

22:00. Атлетіко - Сельта

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