Джурасек та Швед вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Чорноморцем

Джерело - Чемпіон.
У матчі 4-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар зіграє з одеським Чорноморцем.
Матч розпочнеться о 17:00.
Актуально: Шахтар - Чорноморець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
Стали відомі стартові склади команд:
Шахтар: Трубін, Конопля, Матвієнко, Кривцов, Михайличенко, Степаненко, Джурасек, Бондаренко, Петряк, Швед, Зубков
Запасні: Пятов, Шевченко, Бондар, Тейлор, Козік, Кулаков, Очеретько, Судаков, Криськів, Топалов, Сікан, Траоре
Чорноморець: Непогодов, Єрмаков, Джеймс, Путря, Селін, Політило, Бобко, Плакса, Наумець, Брагару, Гладкий
Запасні: Варакута, Паст, Суханов, Салюк, Бадібанга, Білий, Юсов, Литвиненко, Кузик, Штогрін, Філі, Войтіховський