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Джурасек та Швед вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Чорноморцем

Сьогодні 16:24 188 0
Джурасек та Швед вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Чорноморцем
#Чорноморець, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар зіграє з одеським Чорноморцем. 

Матч розпочнеться о 17:00.

Актуально: Шахтар - Чорноморець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Стали відомі стартові склади команд:

Шахтар: Трубін, Конопля, Матвієнко, Кривцов, Михайличенко, Степаненко, Джурасек, Бондаренко, Петряк, Швед, Зубков

Запасні: Пятов, Шевченко, Бондар, Тейлор, Козік, Кулаков, Очеретько, Судаков, Криськів, Топалов, Сікан, Траоре

Чорноморець: Непогодов, Єрмаков, Джеймс, Путря, Селін, Політило, Бобко, Плакса, Наумець, Брагару, Гладкий

Запасні: Варакута, Паст, Суханов, Салюк, Бадібанга, Білий, Юсов, Литвиненко, Кузик, Штогрін, Філі, Войтіховський

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