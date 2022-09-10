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Оболонь та Епіцентр здобули виїзні перемоги: результати матчів 3 туру Першої ліги

Сьогодні 19:10 456 0
Оболонь та Епіцентр здобули виїзні перемоги: результати матчів 3 туру Першої ліги
#Епіцентр, #Оболонь, #Полісся, #Скорук

Джерело - Чемпіон.

У 3-му турі української Першої ліги відбулися чотири матчі.

Чемпіонат України - Перша ліга
3 тур, 10 вересня
Група Б

Чернігів - Оболонь 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 88 Батальський (пен)

Скорук - Гірник-Спорт 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Мішуренко, 1:1 - 36 Сейтхалілов

Група А

Полісся - ФСК Маріуполь 4:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 7 Грицук (пен), 2:0 - 21 Будківський, 2:1 - 39 Мамросенко, 2:2 - 50 Биковський, 3:2 - 68 Кушніренко, 4:2 - 88 Будківський

Діназ - Епіцентр 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 3 Вакуленко, 1:1 - 5 Гірний, 1:2- 59 Гірний, 1:3 - 86 Пучковський

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