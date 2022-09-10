Кривбас - Верес: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У матчі 4 туру УПЛ Кривбас прийме Верес.
Стартові склади команд:
Кривбас: Кліщук, Вернидуб, Татарков, Стецьків, Якимець, Семенов, Хомченовський, Шевченко, Волощин, Устименко, Хлбенко
Запасні: Сарнавський, Хома, Лавріч, Зотько, Нябійє, Рябов, Банада, Семотюк, Понєдельнік, Дебелко, Кораблін, Задерака
Верес: Когут, Гагун, Мірошник, Вовченко, Євгеній Пасіч, Кльоц, Кучеров, Дахновський, Лебеденко, Геннадій Пасіч, Гайдучик
Запасні: Ющишин, Квасний, Курко, Шарай Станіслав, Шарай Владислав, Сергійчук, Поворознюк, Шестаков, Коркодим
Матч розпочнеться о 15:00.