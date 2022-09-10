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Кривбас - Верес: Стартові склади команд

Сьогодні 14:41 288 0
Стали відомі стартові склади команд
Кривбас - Верес: Стартові склади команд
#Верес, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4 туру УПЛ Кривбас прийме Верес.

Стартові склади команд: 

Кривбас: Кліщук, Вернидуб, Татарков, Стецьків, Якимець, Семенов, Хомченовський, Шевченко, Волощин, Устименко, Хлбенко

Запасні: Сарнавський, Хома, Лавріч, Зотько, Нябійє, Рябов, Банада, Семотюк, Понєдельнік, Дебелко, Кораблін, Задерака

Верес: Когут, Гагун, Мірошник, Вовченко, Євгеній Пасіч, Кльоц, Кучеров, Дахновський, Лебеденко, Геннадій Пасіч, Гайдучик

Запасні: Ющишин, Квасний, Курко, Шарай Станіслав, Шарай Владислав, Сергійчук, Поворознюк, Шестаков, Коркодим

Матч розпочнеться о 15:00.

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