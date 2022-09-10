Хаві: Я не проміняв би Левандовського ні на що у світі

Джерело - tribuna.com.
Новачок Барселони Роберт Левандовський ідеально вписався у команду.
Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.
"Я б не проміняв його ні на що у світі.
Він дуже зрілий, і його манери вітаються молодими гравцями, його скромність заразна. Він виграв усе, і те, що він приходить із цією скромністю, заражає решту. Те, що він робить, надзвичайно", - сказав Хаві.
Поляк забив 8 голів у 5 офіційних матчах нового сезону.
Нагадаємо, Левандовський - гравець тижня у Лізі чемпіонів.