Хаві: Я не проміняв би Левандовського ні на що у світі

Новачок Барселони Роберт Левандовський ідеально вписався у команду.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

"Я б не проміняв його ні на що у світі.

Він дуже зрілий, і його манери вітаються молодими гравцями, його скромність заразна. Він виграв усе, і те, що він приходить із цією скромністю, заражає решту. Те, що він робить, надзвичайно", - сказав Хаві.