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Хаві: Я не проміняв би Левандовського ні на що у світі

Сьогодні 13:55 379 0
Хаві поділився думками про нападника команди Роберта Левандовського.
Хаві: Я не проміняв би Левандовського ні на що у світі
Фото - gettyimages
#Барселона, #Роберт Левандовський, #Хаві Ернандес

Джерело - tribuna.com.

Новачок Барселони Роберт Левандовський ідеально вписався у команду.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

"Я б не проміняв його ні на що у світі.

Він дуже зрілий, і його манери вітаються молодими гравцями, його скромність заразна. Він виграв усе, і те, що він приходить із цією скромністю, заражає решту. Те, що він робить, надзвичайно", - сказав Хаві.

Поляк забив 8 голів у 5 офіційних матчах нового сезону.

Нагадаємо, Левандовський - гравець тижня у Лізі чемпіонів.

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