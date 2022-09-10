ФІФА назвала дату клубного чемпіонату світу-2022

ФІФА перенесла чемпіонат світу на лютий

Клубний чемпіонат світу з футболу відбудеться у лютому 2023 року.

Про це повідомляє AS.

ФІФА була вимушена шукати "вікно" для клубного ЧС через проведення чемпіонату світу-2022 у Катарі в листопаді та грудні, яке внесло безлад у звичний футбольний календар.

У підсумку турнір вирішили провести з 6 по 12 лютого 2023 року. Головним претендентом на проведення клубного ЧС є США, оскільки ФІФА не вдалося домовитися про організацію змагань в ОАЕ та Китаї.

Переможцем клубного ЧС-2021 є Челсі, який у фіналі переміг бразильський Палмейрас.