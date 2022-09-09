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Рух - Зоря 3:1. Огляд матчу

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Огляд матчу Рух - Зоря
#Зоря, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У четвертому турі Української Прем'єр-Ліги Рух вдома обіграв Зорю.

Чемпіонат України - УПЛ
4 тур, 09 вересня

Рух - Зоря 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Таллес, 2:0 - 49 Таллес (пен), 2:1 - 55 Русин, 3:1 - 62 Таллес

Рух: Паньків, Роман, Дідик, Слюсар, Лях, Сапуга (Довгий, 89), Федорчук, Соломон, Таллес (Притула, 77), Климчук, Карабін (Бойчук, 59)

Зоря: Мацапура, Данченко (Алефіренко, 84), Імереков, Батагов, Сміян, Назарина, Чурко (Михайленко, 84), Булеца (Бражко, 46), Крістіан, Нагнойний (Луньов, 59), Русин

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