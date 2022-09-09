Рух з хет-триком Таллеса обіграв Зорю у 4 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У четвертому турі Української Прем'єр-Ліги Рух вдома обіграв Зорю.
Матч завершився з рахунком 3:1 на користь львівського клубу.
Чемпіонат України - УПЛ
4 тур, 09 вересня
Рух - Зоря 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 41 Таллес, 2:0 - 49 Таллес (пен), 2:1 - 55 Русин, 3:1 - 62 Таллес
Рух: Паньків, Роман, Дідик, Слюсар, Лях, Сапуга (Довгий, 89), Федорчук, Соломон, Таллес (Притула, 77), Климчук, Карабін (Бойчук, 59)
Зоря: Мацапура, Данченко (Алефіренко, 84), Імереков, Батагов, Сміян, Назарина, Чурко (Михайленко, 84), Булеца (Бражко, 46), Крістіан, Нагнойний (Луньов, 59), Русин