Головне
Динамо прикро поступилось Фенербахче у 1 турі Ліги Європи
Вчора 21:40 1375
Бокс тимчасово виключений з попередньої програми Олімпіади-2028
Сьогодні 14:59 338
Шапаренко вибув через пошкодження на 6 місяців
Сьогодні 12:22 1298
Україна наблизилася до росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 09:01 1726
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 06:50 10332
Дніпро-1 поступився АЗ на старті Ліги конференцій
Вчора 23:50 1731
Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було
Вчора 21:40 18165
Магучіх виграла фінал Діамантової ліги
Вчора 21:07 2232
Став відомий транслятор матчів збірної України
Вчора 19:40 1449
Поттер - новий головний тренер Челсі
Вчора 18:55 669
Прямі трансляції

Петраков довикликав трьох гравців

Сьогодні 18:10 365 0
Зміни у заявці збірної України
Петраков довикликав трьох гравців
#Олександр Петраков

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Олександ Петраков зробив три вимушені зміни у складі національної команди.

Про це повідомляє УАФ.

У зв’язку із вчорашніми ушкодженнями Георгія Бущана та Миколи Шапаренка, які не дозволять цим гравцям узяти участь у вересневих матчах національної команди в Лізі націй, головний тренер синьо-жовтих Олександр Петраков довикликав голкіпера донецького "Шахтаря" Анатолія Трубіна, воротаря ковалівського Колоса Євгена Волинця, а також перевів з резервного до основного списку викликаних виконавців півзахисника французького Бордо Данила Ігнатенка.

Трубін та Ігнатенко брали участь у попередньому зборі національної команди. А от для Волинця цей виклик до головної команди країни — дебютний.

Склад збірної України:

Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін (Шахтар), Євген Волинець (Колос).

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко (всі — Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков (усі — ШахтарДонецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1 Дніпро), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Коваленко (Спеція, Італія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (СК Дніпро-1 Дніпро).

Резерв: Артем Бєсєдін (Динамо Київ), Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій (обидва — СК Дніпро-1 Дніпро), Єгор Назарина (Зоря Луганськ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Національна команда розпочне свій збір 16 вересня у Варшаві.

Коментарі ()
Популярне зараз
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 10332
Україна майже наздогнала росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна майже наздогнала росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 23366 1
Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол 11680
Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було 18165
Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 4226
Дівчина дня. Марина Машкіна - чарівна українська журналістка, яка мріє працювати в Реалі Дівчина дня. Марина Машкіна - чарівна українська журналістка, яка мріє працювати в Реалі 14681 2
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 50325
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 25695
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 27637 1
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 3975
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 13314
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6315