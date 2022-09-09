Петраков довикликав трьох гравців

Зміни у заявці збірної України

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Олександ Петраков зробив три вимушені зміни у складі національної команди.

Про це повідомляє УАФ.

У зв’язку із вчорашніми ушкодженнями Георгія Бущана та Миколи Шапаренка, які не дозволять цим гравцям узяти участь у вересневих матчах національної команди в Лізі націй, головний тренер синьо-жовтих Олександр Петраков довикликав голкіпера донецького "Шахтаря" Анатолія Трубіна, воротаря ковалівського Колоса Євгена Волинця, а також перевів з резервного до основного списку викликаних виконавців півзахисника французького Бордо Данила Ігнатенка.

Трубін та Ігнатенко брали участь у попередньому зборі національної команди. А от для Волинця цей виклик до головної команди країни — дебютний.

Склад збірної України:

Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін (Шахтар), Євген Волинець (Колос).

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко (всі — Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков (усі — ШахтарДонецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1 Дніпро), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Коваленко (Спеція, Італія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (СК Дніпро-1 Дніпро).

Резерв: Артем Бєсєдін (Динамо Київ), Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій (обидва — СК Дніпро-1 Дніпро), Єгор Назарина (Зоря Луганськ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Національна команда розпочне свій збір 16 вересня у Варшаві.