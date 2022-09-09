Матч Шахтар - Селтік може бути перенесений через смерть Єлизавети II

Через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II УЄФА може дозволити шотландським командам перенести матчі єврокубків, які мають відбутися наступного тижня.

Про це повідомляє GlazgowTimes.

У середу, 14 вересня, у Селтіка запланована виїзна гра з Шахтарем у рамках Ліги чемпіонів. Рейнджерс натомість повинен приймати Наполі у вівторок, 13 вересня. Наразі невідомо, чи впливатиме на рішення той факт, чи є ці матчі для британських клубів домашніми.

Раніше у Великій Британії були скасовані всі заплановані на вихідні спортивні заходи.

Єлизавета ІІ померла у віці 96 років. Вона перебувала на престолі 70 років і стала рекордсменкою з правління в історії британської монархії.