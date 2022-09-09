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Матч Шахтар - Селтік може бути перенесений через смерть Єлизавети II

Сьогодні 17:30 270 0
Матч Шахтар - Селтік може бути перенесений через смерть Єлизавети II
#Селтік, #Шахтар, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - tribuna.com.

Через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II УЄФА може дозволити шотландським командам перенести матчі єврокубків, які мають відбутися наступного тижня.

Про це повідомляє GlazgowTimes.

У середу, 14 вересня, у Селтіка запланована виїзна гра з Шахтарем у рамках Ліги чемпіонів. Рейнджерс натомість повинен приймати Наполі у вівторок, 13 вересня. Наразі невідомо, чи впливатиме на рішення той факт, чи є ці матчі для британських клубів домашніми.

Раніше у Великій Британії були скасовані всі заплановані на вихідні спортивні заходи.

Єлизавета ІІ померла у віці 96 років. Вона перебувала на престолі 70 років і стала рекордсменкою з правління в історії британської монархії.

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