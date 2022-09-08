Головне
Динамо прикро поступилось Фенербахче у 1 турі Ліги Європи
Вчора 21:40 767
Дніпро-1 поступився АЗ на старті Ліги конференцій
Вчора 23:50 361
Дніпро-1 - АЗ Алкмар - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій
Вчора 21:56 1754
Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було
Вчора 21:40 16771
Магучіх виграла фінал Діамантової ліги
Вчора 21:07 585
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 20:59 8870
Став відомий транслятор матчів збірної України
Вчора 19:40 564
Поттер - новий головний тренер Челсі
Вчора 18:55 441
Луческу назвав склад Динамо на матч з Фенербахче
Вчора 18:46 1206
Швед - у команді тижня Ліги чемпіонів
Вчора 17:36 408
Прямі трансляції

Дніпро-1 поступився АЗ на старті Ліги конференцій

Вчора 23:50 361 0
Невдалий старт для Дніпра-1
Дніпро-1 поступився АЗ на старті Ліги конференцій
#АЗ Алкмар, #Ліга конференцій, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У 1 турі Ліги конференцій СК Дніпро-1 поступився АЗ Алкмару.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь нідерландського клубу.

Ліга конференції
1 тур, Група Е
08 вересня

СК Дніпро-1 - АЗ Алкмар 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 63 Де Віт

Дніпро-1: Макс Валеф – Бузанелло, Сарапій, Сваток (Танчик, 76), Адамюк – Рубчинський (Когут, 77), Бабенко (Громов, 84), Піхальонок (Балулі, 69) – Амаш (Назаренко, 69), Довбик, Гуцуляк.

АЗ Алкмар: Верхюлст – Керкез (М. де Віт, 62), Деккер, Беукема, Хацидіакос (Сугавара, 62) – Рейндерс, Д. де Віт, Класі – ван Бредероде (Базур, 88), Одгор (Лахдо, 62), Ев’є

Попередження: Базур, 90+2

Коментарі ()
Популярне зараз
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 8870
Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було 16771
Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 3986
Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця 12227
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи 2447
Брюгге Яремчука переміг Баєр в Лізі чемпіонів завдяки грубій помилці воротаря Брюгге Яремчука переміг Баєр в Лізі чемпіонів завдяки грубій помилці воротаря 4015
Рекомендуємо
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 35806
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 37228
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31275 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 19696
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10821 3
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 30498