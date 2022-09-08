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Арсенал з Зінченком обіграв Цюрих, Рома поступилась Лудогорцю. Результати 1 туру Ліги Європи

Сьогодні 21:55 276 0
Результати 1 туру Ліги Європи
Арсенал з Зінченком обіграв Цюрих, Рома поступилась Лудогорцю. Результати 1 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи 2022/2023.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко у матчі з Цюрихом вийшов на поле на 69-й хвилині гри.

Ліга Європи 2022/2023
1 тур, 08 вересня
Група В

АЕК Ларнака - Ренн 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 29 Артур, 1:1 - 33 Оєр, 1:2 - 90+4 Лоренц

Лудогорець - Рома 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 72 Каулі, 1:1 - 86 Шомуродов, 2:1 - 88 Нонато

Мальме - Брага 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Родрігес, 0:2 - 70 Опта

ПСВ - Буде/Глімт 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Гренбек, 1:1 - 63 Гакпо

Уніон Берлін - Рояль Уніон 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Лінен

ХІК - Бетіс 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+3 Хосе, 0:2 - 64 Хосе

Цюрих - Арсенал 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Маркіньюс, 1:1 - 44 Крієзіу, 1:2 - 62 Нкетіа

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