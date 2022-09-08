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Циганкову обіцяли перехід в ТОП-клуб

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Циганкову обіцяли перехід в ТОП-клуб
#Динамо Київ, #Жирона, #Футбольні трансфери, #Віктор Циганков

Джерело - ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Півзахисник Динамо Віктор Циганков був близький до переїзду у чемпіонат Іспанії.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

Єдина офіційна пропозиція, яка була в київського клубу, надійшла від Жирони. Однак Ігор Суркіс відмовив, назвавши таку поведінку іспанців несолідною. Мовляв ніхто лідера в останні дні ринку не відпускає.

Для Циганкова це був шанс показати і себе і опинитися в гранді АПЛ. "Не секрет, що Жирона пропонувала Динамо за Циганкова 10 мільйонів євро. Цим трансфером займався брат Пепа Гвардіоли, який йому обіцяв, що за рік для нього відкриються двері у Ман Сіті", – сказав Бурбас.

Нагадаємо, Циганков - найдорожчий гравець УПЛ за версією Transfermarkt.

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