Циганкову обіцяли перехід в ТОП-клуб

Віктор Циганков міг змінити клуб у літнє трансферне вікно

Джерело - ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Півзахисник Динамо Віктор Циганков був близький до переїзду у чемпіонат Іспанії.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

Єдина офіційна пропозиція, яка була в київського клубу, надійшла від Жирони. Однак Ігор Суркіс відмовив, назвавши таку поведінку іспанців несолідною. Мовляв ніхто лідера в останні дні ринку не відпускає.

Для Циганкова це був шанс показати і себе і опинитися в гранді АПЛ. "Не секрет, що Жирона пропонувала Динамо за Циганкова 10 мільйонів євро. Цим трансфером займався брат Пепа Гвардіоли, який йому обіцяв, що за рік для нього відкриються двері у Ман Сіті", – сказав Бурбас.

Нагадаємо, Циганков - найдорожчий гравець УПЛ за версією Transfermarkt.