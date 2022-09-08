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Захисник Шахтаря перейде у клуб Реброва

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Данило Удод продовжить кар'єру у чемпіонаті ОАЕ
Захисник Шахтаря перейде у клуб Реброва
#Аль-Айн, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Шахтаря Данило Удод перейде в Аль-Айн.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

Клуб з чемпіонату Об’єднаних Арабських Еміратів тренує Сергій Ребров, а за команду грає Андрій Ярмоленко.

18-річний українець виступатиме за нову команду на правах оренди. Про трансфер оголосять найближчими днями.

Раніше Удод виступав за юнацьку та молодіжну команду Шахтаря, а в сезоні-2021/22 на правах оренди грав за Маріуполь (8 матчів за першу команду).

Нагадаємо, стала відома трансферна вартість новачків Шахтаря.

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