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АПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця місяця

Сьогодні 22:55 152 0
АПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця місяця
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - premierleague.com.

Англійська Прем'єр-ліга оголосила претендентів на звання найкращого гравця АПЛ за підсумками серпня.

Про це повдіомляє пресслжуба ліги.

До претендентів увійшли вісім футболістів:

На нагороду претендують:

- воротар Нюкасла Нік Поуп — три сухі матчі та шість пропущених м'ячів

- півзахисник Арсеналу Мартін Едегор — три забиті м'ячі

- хавбек Брайтона Паскаль Гросс — три голи і два асисти

- нападник Арсеналу Габріель Жезус — три забиті м'ячі та три результативні передачі

- форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд — 10 голів та один асист

- нападник Фулгема Олександар Мітрович — шість забитих м'ячів

- форвард Лідса Родріго — чотири голи та одна гольова передача

- нападник Крістал Пелес Вільфрід Заха — чотири забиті м'ячі

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