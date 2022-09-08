АПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця місяця

Джерело - premierleague.com.
Англійська Прем'єр-ліга оголосила претендентів на звання найкращого гравця АПЛ за підсумками серпня.
Про це повдіомляє пресслжуба ліги.
До претендентів увійшли вісім футболістів:
На нагороду претендують:
- воротар Нюкасла Нік Поуп — три сухі матчі та шість пропущених м'ячів
- півзахисник Арсеналу Мартін Едегор — три забиті м'ячі
- хавбек Брайтона Паскаль Гросс — три голи і два асисти
- нападник Арсеналу Габріель Жезус — три забиті м'ячі та три результативні передачі
- форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд — 10 голів та один асист
- нападник Фулгема Олександар Мітрович — шість забитих м'ячів
- форвард Лідса Родріго — чотири голи та одна гольова передача
- нападник Крістал Пелес Вільфрід Заха — чотири забиті м'ячі